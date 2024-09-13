17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları Marmaris'te Başladı

17. Uluslararası Channel Regatta Yelkenli Yat Yarışları Başladı

2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde start aldı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen bu organizasyona Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 yat katılmakta. Toplamda 15 yat ve 90 sporcu, bu heyecan verici yarışta sahne alıyor.

Yarış Hazırlıkları ve Start

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından verilen brifingin ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarışa katılan yachts, Netsel Marina'dan ayrılarak körfezde antrenman turları gerçekleştirdi. Kalaycı, rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içerisinde start vermesiyle, yatlar hızla Köyceğiz'in Ekincik Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

MIYC Başkanı Zafer Öznur'un Açıklamaları

MIYC Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nin iki yakasında yaşayan denizcilerin, 'Ortak denizimizde neden birlikte yarışmayalım?' fikrinden yola çıkarak yarışın temelini attık. Yarışın sloganı ise 'Birlikte Yelken' (Sailing Together) olarak belirlendi," dedi. Öznur, yarışların ilk yıllarında Marmaris veya Rodos'ta başlayıp diğer lokasyonda sona erdiğini hatırlatarak, "Gelişen ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle yarışın bir yıl Rodos'ta bir yıl ise Marmaris'te yapılmasına karar verdik. Bu yıl 17’ncisi düzenlenen yarış, Ege'nin her iki kıyısında gelişen dostluğun pekişmesine katkı sağlayacak," ifadelerini kullandı.

Yarış Takvimi

Yarın Ekincik Koyu'nda yarışacak olan yatlar, son gün Ekincik'ten Marmaris'e doğru yol alacak. Organizasyonun kapanışı ise 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) ve Rodos Açık Deniz Yelkencileri Kulübünün ortaklaşa düzenlediği 17. Uluslararası Channel Regatta 2024 Marmaris-Rodos Yelkenli Yat Yarışları, Marmaris Körfezi'nde başladı. Yarışlara Türkiye'den 7, Yunanistan'dan 6 ve Rusya'dan 2 olmak üzere toplam 15 yat ile 90 sporcu katılıyor.