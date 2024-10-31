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2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası Antalya'da Başlıyor

Antalya, Kemer'de yarın başlayacak 2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası'nda 9 ülkeden 270 sporcu mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:46
2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası Antalya'da Başlıyor

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası Başlıyor

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl düzenlenecek. Yarışlar, Ayışığı Koyu'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyon Detayları

Kemer Belediyesi'nden gelen açıklamaya göre, organizasyon ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl ödüllü yarışlara 9 ülkeden 270 sporcu katılacağını belirtti.

Uluslararası Etkinlikler

Kemer Belediyesi Turizm Birimi Sorumlusu Cansın Efir, son 15 günde ilçede toplamda 14 uluslararası organizasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, yaklaşık 8 bin sporcu ve aileleriyle birlikte 15 bin kişinin Kemer'de ağırlandığını belirtti.

Başkan Yardımcılarının Açıklamaları

Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkan Yardımcısı Özkan Çakmak, etkinliğin kalitesini artırmak amacıyla yoğun çaba harcadıklarını, kürek sörfü sporunu desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Sporcuların Duyguları

Basın toplantısına katılan yabancı sporcular, Kemer'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını, Türk misafirperverliğini beğendiklerini ve ilçenin berrak denizinde yarışacak olmanın heyecanını paylaştıklarını ifade ettiler.

Yarış Parkurları

Sporcular, Ayışığı Koyu'nda 575 metrelik teknik ve 6 kilometrelik uzun mesafe açık deniz parkurlarında mücadele edecekler. Organizasyon, 2 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl dünya...

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl dünya yarış takvimine eklenen ve yarın başlayacak organizasyonla ilgili Ayışığı Koyu'ndaki bir işletmede basın toplantısı düzenlendi.

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl dünya...

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl dünya yarış takvimine eklenen ve yarın başlayacak organizasyonla ilgili Ayışığı Koyu'ndaki bir işletmede basın toplantısı düzenlendi.

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