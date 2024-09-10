Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2023 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Sonuçları

Milli takım sporcuları Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda belirlendi. Kadınlarda üç, erkeklerde üç sporcu seçildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:30
2023 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Sonuçları

Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nın Kazananları

Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Outdoor (Açık Su) Türkiye Şampiyonası, heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, organizasyonun sonunda milli takıma seçilen sporcuları duyurdu.

Kadın Sporcularımız

Kadınlar kategorisinde Şahika Ercümen, Yağmur Ergün ve Yasemin Ulucan milli takıma alınarak büyük bir başarı elde ettiler.

Erkek Sporcularımız

Erkekler kategorisinde ise Görkem Gedik, Mete Mordağ ve Rüstem Derin milli takıma seçilme başarısını gösterdiler.

Bu başarılar, sporcularımızın özverili çalışmalarının bir ürünü olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi