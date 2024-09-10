2023 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası Sonuçları

Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nın Kazananları
Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Outdoor (Açık Su) Türkiye Şampiyonası, heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, organizasyonun sonunda milli takıma seçilen sporcuları duyurdu.
Kadın Sporcularımız
Kadınlar kategorisinde Şahika Ercümen, Yağmur Ergün ve Yasemin Ulucan milli takıma alınarak büyük bir başarı elde ettiler.
Erkek Sporcularımız
Erkekler kategorisinde ise Görkem Gedik, Mete Mordağ ve Rüstem Derin milli takıma seçilme başarısını gösterdiler.
Bu başarılar, sporcularımızın özverili çalışmalarının bir ürünü olarak dikkat çekiyor.