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2024-2025 Hentbol Erkekler Süper Lig Sezonu İlk Haftası Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de açılış haftası Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Tüm sonuçlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 21:45
2024-2025 Hentbol Erkekler Süper Lig Sezonu İlk Haftası Tamamlandı

2024-2025 Hentbol Erkekler Süper Lig Başladı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün gerçekleşen tek maçla birlikte tamamlandı. Bu haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor karşısında 42-26'lık net bir skorla galip geldi.

İlk Haftanın Sonuçları

Lig açılışında alınan sonuçlar ise şu şekilde sıralandı:

  • Mihalıççık Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25
  • Rize Belediyespor - Beykoz Belediyespor: 23-34
  • Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto: 29-40
  • Güneysu - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-27
  • Depsaş Enerji As Hentbol - Nilüfer Belediyespor: 28-28
  • Beşiktaş - Köyceğiz Belediyespor: 42-26

Sezonun ilerleyen haftalarında takımların performansı merakla bekleniyor.

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