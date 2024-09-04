2024-2025 Hentbol Erkekler Süper Lig Sezonu İlk Haftası Tamamlandı

2024-2025 Hentbol Erkekler Süper Lig Başladı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün gerçekleşen tek maçla birlikte tamamlandı. Bu haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Köyceğiz Belediyespor karşısında 42-26'lık net bir skorla galip geldi.
İlk Haftanın Sonuçları
Lig açılışında alınan sonuçlar ise şu şekilde sıralandı:
- Mihalıççık Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25
- Rize Belediyespor - Beykoz Belediyespor: 23-34
- Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto: 29-40
- Güneysu - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 36-27
- Depsaş Enerji As Hentbol - Nilüfer Belediyespor: 28-28
- Beşiktaş - Köyceğiz Belediyespor: 42-26
Sezonun ilerleyen haftalarında takımların performansı merakla bekleniyor.