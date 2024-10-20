DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.331.538,26 -0,53%

2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'dan Son Yarış Değerlendirmesi

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki son yarışında elde ettiği galibiyeti ve İstiklal Marşı'nı dinletmenin gururunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:32
2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'dan Son Yarış Değerlendirmesi

2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun Son Yarış Değerlendirmesi

2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da gerçekleşen sezonun son yarışında birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

Son Yarışta İstiklal Marşı'nın Yükselişi

Razgatlıoğlu, İstiklal Marşı'nı dinleterek bu anı taçlandırmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. "Çok güzeldi. Bu sezonun son yarışında İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek gurur vericiydi" dedi.

Jerez Pistindeki Başarı

İspanya'nın Circuito de Jerez pistinde gerçekleştirilen 12. ve son yarışta, Ducati'nin güçlü performansına rağmen kazanmanın kendilerine güç kattığını ifade eden Toprak, "Ducati’nin bu pistteki güçlü iddialarını kırmayı başardık ve tekrar birinci olduk" şeklinde konuştu.

Ekip Çalışmasının Önemi

Toprak, takımının yoğun çabasına vurgu yaparak, "Özellikle kısa yarışın ardından iyi bir ekip çalışması yaptık ve istediğimizi elde ettik" dedi. Ayrıca, BMW ve kendilerinin pes etmeden mücadele ettiklerini belirterek, son yarışta galibiyeti elde etmenin mutluluğunu paylaştı.

Gelecek Dilekleri

"İnşallah daha nice şampiyonluklara" diyerek sözlerini sonlandıran 27 yaşındaki şampiyon, destek veren herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

İLGİLİ HABERLER

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası
2
Murat Kocakaya Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
3
Samsunspor ve Fenerbahçe Maçında Öne Çıkanlar
4
Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 Geçti: Giovanni van Bronckhorst Açıklamalarda Bulundu
5
Konyaspor Teknik Sorumlusundan Maç Değerlendirmesi
6
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Zaferi

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek