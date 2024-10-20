2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'dan Son Yarış Değerlendirmesi

2024 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun Son Yarış Değerlendirmesi

2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da gerçekleşen sezonun son yarışında birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

Son Yarışta İstiklal Marşı'nın Yükselişi

Razgatlıoğlu, İstiklal Marşı'nı dinleterek bu anı taçlandırmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. "Çok güzeldi. Bu sezonun son yarışında İstiklal Marşı'mızı herkese dinletmek gurur vericiydi" dedi.

Jerez Pistindeki Başarı

İspanya'nın Circuito de Jerez pistinde gerçekleştirilen 12. ve son yarışta, Ducati'nin güçlü performansına rağmen kazanmanın kendilerine güç kattığını ifade eden Toprak, "Ducati’nin bu pistteki güçlü iddialarını kırmayı başardık ve tekrar birinci olduk" şeklinde konuştu.

Ekip Çalışmasının Önemi

Toprak, takımının yoğun çabasına vurgu yaparak, "Özellikle kısa yarışın ardından iyi bir ekip çalışması yaptık ve istediğimizi elde ettik" dedi. Ayrıca, BMW ve kendilerinin pes etmeden mücadele ettiklerini belirterek, son yarışta galibiyeti elde etmenin mutluluğunu paylaştı.

Gelecek Dilekleri

"İnşallah daha nice şampiyonluklara" diyerek sözlerini sonlandıran 27 yaşındaki şampiyon, destek veren herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.