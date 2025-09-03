DOLAR
2025 Yaz Transfer Rekoru: 9,76 Milyar Dolar Harcandı

FIFA'ya göre 1 Haziran-2 Eylül 2025 döneminde erkek futbolunda 9,76 milyar dolar bonservis harcamasıyla rekor kırıldı; kadınlarda 12,3 milyon dolarlık rekor da kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:09
2025 Yaz Transfer Rekoru: 9,76 Milyar Dolar Harcandı

2025 Yaz Transfer Döneminde Rekor: 9,76 Milyar Dolar

FIFA verileri, tarihler ve artış oranları

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre erkek futbolunda 2025 yaz transfer döneminde yapılan 9,76 milyar dolar bonservis harcamasıyla rekor kırıldı.

1 Haziran-2 Eylül 2025 tarihlerinde kulüplerin yaz transfer döneminde harcadığı bonservis miktarı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Erkek futbolunda bonservis harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

İngiltere, bir federasyon tarafından harcanan en yüksek tutar olan 3 milyar dolar transfer ücretiyle, yeteneklere küresel çapta yatırım yapan lider ülke konumunu pekiştirdi. Yapılan transfer sayısı bakımından İngiltere, Portekiz ve Brezilya ilk üç sırayı aldı.

Kadın futbolunda da geçen seneye göre yüzde 80'den fazla artış gösteren ve 12,3 milyon dolar tutarındaki bonservis harcamaları rekor olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca söz konusu dönemde hem erkek (yaklaşık 12 bin) hem de kadın (bin 100'den fazla) futbolunda rekor sayıda transfer gerçekleştirildi.

