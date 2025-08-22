DOLAR
2026 Akdeniz Oyunları: Taranto'da Geri Sayım Saati Açıldı

Taranto'da 365 gün kala 2026 Akdeniz Oyunları için geri sayım saati açıldı; etkinlik 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde 20. kez düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:00
2026 Akdeniz Oyunları: Taranto'da Geri Sayım Saati Açıldı

365 gün kala resmi başlangıç

İtalya'da yapılacak 2026 Akdeniz Oyunları için başlangıca 365 gün kala Taranto'da geri sayım saati hizmete alındı. 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde, Taranto ev sahipliğinde 20. kez düzenlenecek spor etkinliğinin simgesi olan saat, belediye binası önünde düzenlenen törenle açıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre törene, Özel Komiser ve Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese, Uluslararası Komite Başkanı Davide Tizzano ve Belediye Başkanı Piero Bitetti katıldı.

Ferrarese programda bu anın Taranto 2026'nın mükemmelliğinin ve iş birliğinin resmi başlangıcını işaret ettiğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: "Taranto'nun ne olduğunu, Taranto hakkındaki gerçeği ve Taranto'nun güzelliğini göstermek istiyoruz. Oyunlar Puglia'nın diğer bölgelerinde de düzenlenecek. Bu nedenle bölgemiz için bir sevinç anı. Vatandaşlardan ve tüm kurumlardan isteğim şu: bize yardım edin. Tüm bunları yapmak yedi yıl sürdü. Biz bunu başladığımızdan bu yana geçen iki buçuk yılda yapmalıyız ve bu olağanüstü bir şey."

Ferrarese, hazırlıklarda 41 şantiye ve 21 belediyenin yer aldığını belirtirken, çalışmaları kısa sürede tamamlamanın önemine vurgu yaptı.

Uluslararası boyut ve hazırlıkların önemi

Davide Tizzano geri sayım saatinin hazırlıkların son bölümünün başlangıcını işaret eden sembolik bir yapı olduğunu söyleyerek; Akdeniz Oyunları'nın 26 ülkeyi ve üç kıtayı spor, kültür ve dostluk çatısı altında birleştirdiğini vurguladı. Tizzano'nın sözleri şöyle: "Oyunlar, halklar arasında köprüdür. Şehrin, etkinliği başarılı kılmak için çalışanların coşkusu önemli. Geleneksel bir yapıya sahip olan bu şehir, bu etkinlik sayesinde çok sayıda önemli spor tesisine sahip olacak. Hükümet, sporun genç erkekler ve kadınlar için önemli bir büyüme aracı olabileceği için böylesine büyük bir yatırım yaptı."

Belediye Başkanı Piero Bitetti ise etkinlikle şehrin güzelliğini, tarihini, kültürel mirasını, kökenlerini ve halkının misafirperverliğini sergileme fırsatına sahip olacaklarını ifade etti.

