3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de Başladı

Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu Heyecanı

Mersin, bu yıl üçüncü kez gerçekleşen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'na ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla organize edilen etkinlik, farklı parkurlarda spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

Uluslararası Katılım ve Parkurlar

Maratona, 11 farklı ülkeden toplam 550 sporcu katılım sağladı. Sporcular, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti çevresindeki parkurlarda kıyasıya mücadele ediyor. Maraton, Kızkalesi Sahili'nde başlamış olup, katılımcılar aşağıdaki parkurlarda yarışacak:

8 kilometre: Korykos

15 kilometre: Elaiussa Sebaste

33 kilometre: Kızkalesi

54 kilometre: Kilikya Ultra Maratonu

Tarihi Zenginlikler Arasında Koşu

Sporcular, koşu sırasında tarihi mekanları da ziyaret etme fırsatı bulacak. Kızkalesi, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve Adam Kayalar kabartmaları gibi yerlerden geçerek, hem doğa hem de tarih ile iç içe bir deneyim yaşayacaklar.