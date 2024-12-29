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89. Büyük Atatürk Koşusu: Fatma Arık ve Bahattin Üney Zaferi

89. Büyük Atatürk Koşusu'nda kadınlarda Fatma Arık, erkeklerde Bahattin Üney birinci oldu. Yarışa katılım rekoru kırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:46
89. Büyük Atatürk Koşusu: Fatma Arık ve Bahattin Üney Zaferi

89. Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleşti

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 89. Büyük Atatürk Koşusu, kadınlarda Fatma Arık ve erkeklerde Bahattin Üney'in zaferiyle sonuçlandı. 10 kilometrelik yarış, Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayarak Eski Ankara Garı'nda sona erdi.

Yarışın Detayları ve Dereceler

Yarışa, Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ start verdi. Toplamda bin 377 katılımcının yarıştığı etkinlikte, kadınlarda Fatma Arık, 35.49'luk derecesiyle birinci oldu. Onu 36.34'lük zamanla Feride Gül Şen ve 37.10'luk derecesiyle Berfin Barışer izledi.

Erkeklerde ise geçen sene olduğu gibi Bahattin Üney birinciliği elde etti. Üney, 29.45'lik zamanıyla finiş çizgisini geçti. İkinci olan Hüseyin Can, 29.46 ile; üçüncü Murat Emektar ise 30.18'lik süresiyle koşuyu tamamladı.

Dereceye Giren Sporculara Ödüller Takdim Edildi

Yarışta başarı gösteren sporculara kupa ve madalyaları, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törenle takdim edildi.

TAF Başkanı Karadağ: "Uluslararası Yarışlar Düzeyine Çıkacağız"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 89. Büyük Atatürk Koşusu'nun başarıyla gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Karadağ, "Bu yarış 1936'dan beri düzenleniyor. Rekor katılımla gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda yapılan ödülleri artırarak uluslararası, altın yarışlar seviyesine getireceğiz," dedi.

Şampiyonlar, Hedeflerini Açıkladı

Koşunun kadınlardaki şampiyonu Fatma Arık, "Ankara'ya birinciliği kazandırdığım için çok mutluyum. Antrenörümün desteğiyle bu başarıyı elde ettim," ifadelerini kullandı. Erkeklerde üst üste ikinci zaferini elde eden Bahattin Üney ise, "Yeni federasyon başkanımıza hayırlı olsun hediyesi oldu. Yeniden kazanmayı planlıyorum," şeklinde konuştu.

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