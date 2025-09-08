A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te Polonya ile Çeyrek Finalde

A Milli Takım, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile Arena Riga'da karşılaşacak. Türkiye, 6'da 6 ile yarı final hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 11:05
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak. Mücadele Arena Riga'da saat 17.00'de başlayacak.

Maç Detayları

Turnuvada Türkiye'yi Ergin Ataman yönetiyor. A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, çıktığı 5 maçı da kazanarak grup lideri oldu.

Son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile eşleşen Milliler, İsveç'i 85-79 yenerek EuroBasket 2009'dan bu yana ilk kez çeyrek finale yükseldi.

İstatistikler ve Form

Türkiye, EuroBasket 2025'te oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri konumunda. Çeyrek finale çıkan takımlar arasında sadece Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya 6 müsabakayı da kazandı. Milliler, yarı finale yükselmesi halinde EuroBasket 1957'den bu yana ilk kez 7'de 7 yapma fırsatı yakalayacak.

Milliler turnuvada maç başına sayı ortalamasında üçüncü (90.7), 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde ikinci (53.2), 3 sayılık atış yüzdesinde birinci (45), en fazla blok yapan takımlar sıralamasında üçüncü (24), asist ortalamasında üçüncü (22) ve verimlilik ortalamasında ise ikinci (112.7) sırada yer aldı.

Hedef: 24 Yıl Sonra Yarı Final

A Milli Takım, Polonya'yı yenmesi halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselmiş olacak. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmış; finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu. Milliler ayrıca ilk kez katıldığı EuroBasket 1949'u dördüncü olarak tamamlamıştı.

İki Takım Arasındaki Rekabet

A Milli Takım ile Polonya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 9. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 8 maçın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı. Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak EuroBasket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamalarında karşılaştı; 2009'da Polonya'yı 87-69 yenerken, 2011'de 84-83 mağlup olmuştu.

Polonya'nın Durumu

Polonya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olarak D Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi. Polonya, 2022'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı finalde veda ederek dördüncü olmuştu.

