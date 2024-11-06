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A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya'ya Çıkıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Elemeleri'nde Avusturya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 08:49
A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya'ya Çıkıyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı Avusturya'ya Konuk Oluyor

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, Ay-yıldızlılarımız için grup aşamasındaki ilk maç olacak.

Maç Detayları

Karşılaşma, Bregenz kentindeki Rieden-Vorkloster Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Maçın başlangıç saati ise Türkiye Saati ile 20.00 olarak belirlendi.

Gelecek Maç

Türkiye'nin ikinci karşılaşması ise, 10 Kasım Pazar günü Ankara'da bulunan Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile gerçekleştirilecek.

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