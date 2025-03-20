A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:49
A Milli Futbol Takımı Macaristan Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bugün saat 20.00'de Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, son antrenmanını gerçekleştirdi.

İdman Detayları

Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgilere göre, antrenman TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışmalarla son buldu.

İzleyiciler Arasında TFF Genel Sekreteri

Antrenmanı takip edenler arasında TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı. Takım, Macaristan karşısında üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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