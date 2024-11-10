A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na Katıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında Slovakya'yı 65-50 mağlup ederek finallere katılma hakkı elde etti.

İlk çeyreği 19-9 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, maçın başında rakibin hatalarını iyi değerlendirerek üstünlüğü ele geçirdi. Sinem Ataş'ın 5. dakikada pota altından bulduğu basketle skoru 10-0'a getiren milliler, güçlü bir başlangıç yaptı.

İkinci periyotta Alperi Onar'ın orta mesafeden bulduğu basketle süren momentumunu koruyan A Milli Takım, Tilbe Şenyürek'in 18. dakikada attığı üçlükle farkı 19 sayıya çıkararak devreye 32-18 önde girdi.

Üçüncü periyotta Slovakya, 25. dakikada Mikulasikova'nın sayılarıyla farkı 8'e indirdi. Ancak McCowan'ın etkili performansıyla Türkiye, üçüncü çeyreği 51-38 önde tamamladı.

Maçın final periyodunda Slovakya'nın baskısına rağmen, A Milli Kadın Basketbol Takımı, serbest atışlardan kazandığı sayılarla ardındaki farkı koruyarak maçı 65-50'lik skorla kazanarak grup liderliğini garantiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.