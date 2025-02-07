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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya ile oynayacağı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası maçının hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:24
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında 9 Şubat Pazar günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler antrenmanlarını Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde gerçekleştirdi.

A Milli Takım, yarın Romanya maçı için Ploieşti kentine hareket edecek. Ay-yıldızlılar, deplasmanda oynanacak bu karşılaşmayı kazanarak grubunda 6'da 6 yapmayı hedefliyor.

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