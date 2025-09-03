DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,15%
ALTIN
4.682,36 -0,15%
BITCOIN
4.576.537,43 0,2%

A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazır: 2026 Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın Gürcistan ile oynayacağı maç öncesi Riva'da son idmanını tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:04
A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazır: 2026 Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazır

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda hazırlıklar tamamlandı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı E Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 15 dakikası basına açık yapıldı.

Ay-yıldızlı ekip, basına açık bölümde ısınma koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdmana milli takım kadrosunda bulunan tüm futbolcular katıldı.

Milliler, medyaya kapalı bölümde ise Gürcistan maçının son taktik antrenmanını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gürcistan'a gidecek.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazır: 2026 Dünya Kupası Elemeleri
2
Kayseri Basketbol'un Yeni Transferi Charli Collier Sağlık Kontrolünden Geçti
3
Fenerbahçe, genç transferlerinden yaklaşık 75 milyon avro gelir elde etti
4
A Milli Takım 642. maçına çıkıyor — Gürcistan deplasmanda (2026 Dünya Kupası Elemeleri)
5
Uğurcan Çakır, Türk futbolunun en pahalı 3. transferi oldu
6
Kayhan Özer, 100 Metrede Los Angeles 2028 Hedefiyle Hazırlanıyor
7
Türkiye-Gürcistan 7. Randevu: A Milli Takım 2026 Elemelerine Başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye