A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazır: 2026 Dünya Kupası Elemeleri

A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazır
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda hazırlıklar tamamlandı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı E Grubu maçının hazırlıklarını tamamladı.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 15 dakikası basına açık yapıldı.
Ay-yıldızlı ekip, basına açık bölümde ısınma koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdmana milli takım kadrosunda bulunan tüm futbolcular katıldı.
Milliler, medyaya kapalı bölümde ise Gürcistan maçının son taktik antrenmanını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gürcistan'a gidecek.