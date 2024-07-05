A Milli Takım, Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşıyor! UEFA hakemi açıkladı

A MİLLİ TAKIM, HOLLANDA İLE KARŞILAŞIYOR



EURO 2024'te çeyrek final heyecanı dorukta. A Milli Takım, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde büyük başarılara imza atarak çeyrek finale yükseldi. Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye, yarı finale ulaşmak için Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Rakibimiz Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Turuncu takım, güçlü kadrosu ve etkili futboluyla dikkat çekiyor. A Milli Takımımız, bu zorlu mücadelede Hollanda'yı geçerek yarı finale adını yazdırmak istiyor.



HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

UEFA, tarihi karşılaşmanın hakem kadrosunu duyurdu. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak çeyrek final mücadelesinde düdük çalacak. Turpin'e yardımcı hakemler olarak Nicolas Danos ve Benjamin Pages eşlik edecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Felix Zwayer olacak. VAR (Video Yardımcı Hakem) görevini ise Jerome Brissard üstlenecek.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak olan dev karşılaşma, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu kritik maçta kazanan takım, yarı finalde İngiltere-İsviçre karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek. A Milli Takımımız, yarı finale ulaşarak tarihi bir başarıya daha imza atmayı amaçlıyor..

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde önemli zaferler elde eden A Milli Takım, bu maça da büyük bir motivasyonla hazırlanıyor. Teknik direktör Montella, taktiksel çalışmalar ve moral yükseltici konuşmalarla oyuncularını bu kritik maça hazırlıyor. Takımın en formda isimleri arasında yer alan yıldız oyuncular, bu karşılaşmada da performanslarıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

