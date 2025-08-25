A Milli Takım Riga'da İlk Antrenmanını Yaptı | EuroBasket 2025

A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'da İlk Antrenmanını Yaptı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da ilk idmanını gerçekleştirdi.

Antrenman ve organizasyon

Turnuvanın A Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak Arena Riga'da, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yapılan antrenmana tüm oyuncular katıldı. Kısa bir ter idmanı uygulanırken, takımın yarın taktik antrenman yapacağı belirtildi.

Oyuncu açıklamaları

Erkan Yılmaz antrenman sonrası AA muhabirine, "Ufak bir ter idmanı yaptık. Yarın da taktik idmanımız var. Hedeflerimiz ve istediklerimizle ilgili konuştuk. Letonya maçına odaklanıp gruplara kazanarak başlamak istiyoruz." dedi. 27 yaşındaki oyuncu, madalya hedeflerine ilişkin, "Maç maç gitmek en doğrusu. Artık Riga'ya geldik. İlk maçımıza odaklandık. Maçı yendikten sonra hedeflerimizi büyütüp inşallah sonunda amaçladığımız yerde oluruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Yurtseven ise, madalya beklentisinin takıma enerji verdiğini belirterek, "Herkes elimizdeki şansın ve sorumluluğun farkında. Konsantrasyonumuzu biraz daha yükseltiyoruz. Maç maç devam etmeyi düşünüyoruz. Kesinlikle madalya beklentimiz var. Bu bize enerji kaynağı ve motivasyon oluyor. Türk halkının bize desteği ve bizden beklentisi var. Beklenti bence bir ayrıcalık. Bu seviyede büyük bir milleti temsil etmek büyük bir ayrıcalık. Herkes onun farkında ve ona göre çalışıyor." dedi.

Ev sahibi Letonya karşısındaki ilk maçın zor bir atmosferde geçeceği hatırlatıldığında Yurtseven, "Hep birlikte yumruk olup kim gelirse onu dağıtmayı planlıyoruz. Böyle atmosferleri herkes geçirdi. Herkes buna hazır diye düşünüyorum. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Ergin hocam ne zaman oynatırsa hazır olacağım." ifadelerini kullandı.

