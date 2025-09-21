ABB FOMGET yeni sezona hazır: Şampiyonluk hedefi ve güçlü transferler

ABB FOMGET Başkanı Yalçın Demirkol, güçlü transferlerle şampiyonluğu hedeflediklerini ve Avrupa defterini kapatıp lige odaklanacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:05
ABB FOMGET yeni sezona hazır: Şampiyonluk hedefi ve güçlü transferler

ABB FOMGET yeni sezona hazır: Şampiyonluk hedefi ve güçlü transferler

FATİH GAZİOĞLU - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Avrupa defteri kapandı, lig hedefi sürüyor

Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını ancak lige odaklanacaklarını belirtti. "Çocuklar çok çalıştı. İyi bir futbol ortaya koyduk. Çok önemli maçlar yaptık. Güçlü rakipleri geçtik. Sahamızda Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına penaltı atışları sonucunda yenilerek organizasyona veda ettik. Bir üst turu kıl payı kaçırdık. Artık lige odaklanacağız. Hedefimiz bu sezon da şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız istikrarlı başarımızı korumak"

Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin kalitesinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek transfer ve kadro çalışmalarını ona göre yaptıklarını söyledi. "Biz de yol haritamızı çizdik. Güçlü transferler yaptık, amacımız istikrarlı başarımızı korumak. En son Galatasaray'dan aynı zamanda milli takımımızda oynayan forvet oyuncusu Arzu Karabulut'u transfer ettik. Kadromuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Avrupa yolculuğunda önemli ve keyifli maçlar oynadık. Şimdi önümüzde yine lig var. Ligde şampiyon olup Avrupa'da yarım kalan hikayemize devam etmek istiyoruz." dedi.

ABB FOMGET, geçen sezon oynadığı 26 maçta 23 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 70 puanla lig şampiyonu olmuştu. Başkent ekibi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da
2
Galatasaray - Konyaspor: Süper Lig'de 49. randevu
3
ABB FOMGET yeni sezona hazır: Şampiyonluk hedefi ve güçlü transferler
4
Sadettin Saran Oyunu Kullandı — Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu
5
Para tekvandocu Muhammed Aspala'nın hedefi: Dünya şampiyonluğu
6
Elif Akçiçek 24 Yıllık Rekoru Kırdı: 2 bin Metre Engelli'de Yeni Türkiye Rekoru
7
Korkmaz Kardeşler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Altın Peşinde

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü