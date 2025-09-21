ABB FOMGET yeni sezona hazır: Şampiyonluk hedefi ve güçlü transferler

FATİH GAZİOĞLU - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Avrupa defteri kapandı, lig hedefi sürüyor

Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan elendikleri için üzgün olduklarını ancak lige odaklanacaklarını belirtti. "Çocuklar çok çalıştı. İyi bir futbol ortaya koyduk. Çok önemli maçlar yaptık. Güçlü rakipleri geçtik. Sahamızda Bosna Hersek'in SFK 2000 Saraybosna takımına penaltı atışları sonucunda yenilerek organizasyona veda ettik. Bir üst turu kıl payı kaçırdık. Artık lige odaklanacağız. Hedefimiz bu sezon da şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız istikrarlı başarımızı korumak"

Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin kalitesinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek transfer ve kadro çalışmalarını ona göre yaptıklarını söyledi. "Biz de yol haritamızı çizdik. Güçlü transferler yaptık, amacımız istikrarlı başarımızı korumak. En son Galatasaray'dan aynı zamanda milli takımımızda oynayan forvet oyuncusu Arzu Karabulut'u transfer ettik. Kadromuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Avrupa yolculuğunda önemli ve keyifli maçlar oynadık. Şimdi önümüzde yine lig var. Ligde şampiyon olup Avrupa'da yarım kalan hikayemize devam etmek istiyoruz." dedi.

ABB FOMGET, geçen sezon oynadığı 26 maçta 23 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 70 puanla lig şampiyonu olmuştu. Başkent ekibi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.