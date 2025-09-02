DOLAR
ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula yarı finale yükseldi

ABD Açık'ta Carlos Alcaraz ile Jessica Pegula, Jiri Lehecka ve Barbora Krejcikova'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:28
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, İspanyol Carlos Alcaraz ve Amerikalı Jessica Pegula yarı finale çıktı.

Alcaraz'tan etkileyici galibiyet

New York kentinde korta çıkan 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Çek Jiri Lehecka (20) ile karşılaştı. Bir saat 56 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen Alcaraz, kariyerinin 9. grand slam yarı finaline yükseldi.

22 yaşındaki tenisçi, bu turnuvada şu ana kadar set vermedi ve yarı finalde Novak Djokovic-Taylor Fritz maçının galibiyle eşleşecek.

Pegula son 4'te

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya klasmanının 62 numarası Barbora Krejcikova'yı 6-3'lük setlerle yenerek son 4 isim arasına kaldı.

Geçen yılın finalisti Pegula, yarı finalde Aryna Sabalenka-Marketa Vondrousova maçının kazananıyla karşılaşacak.

