ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula yarı finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, İspanyol Carlos Alcaraz ve Amerikalı Jessica Pegula yarı finale çıktı.

Alcaraz'tan etkileyici galibiyet

New York kentinde korta çıkan 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Çek Jiri Lehecka (20) ile karşılaştı. Bir saat 56 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen Alcaraz, kariyerinin 9. grand slam yarı finaline yükseldi.

22 yaşındaki tenisçi, bu turnuvada şu ana kadar set vermedi ve yarı finalde Novak Djokovic-Taylor Fritz maçının galibiyle eşleşecek.

Pegula son 4'te

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı Jessica Pegula, dünya klasmanının 62 numarası Barbora Krejcikova'yı 6-3'lük setlerle yenerek son 4 isim arasına kaldı.

Geçen yılın finalisti Pegula, yarı finalde Aryna Sabalenka-Marketa Vondrousova maçının kazananıyla karşılaşacak.