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Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 Yenerek Ağızları Açık Bıraktı!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Hatayspor galibiyetini yorumladı ve sağlık sorunlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 23:32
Adana Demirspor, Hatayspor'u 3-1 Yenerek Ağızları Açık Bıraktı!

Adana Demirspor, Hatayspor Maçında Zafere Ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hak ettikleri bir zafer kazandıklarını vurguladı.

İddialara Yanıt

Dalcı, Mersin Stadı’ndaki karşılaşmadan sonra bazı oyuncularının, primlerin verilmediği bahanesiyle sakatlıkları nedeniyle müsabakaya çıkmadıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Dalcı, "Oyuncularımız gerçekten sağlık sorunları nedeniyle sahada yer alamadı. Bugün Yusuf Sarı, Ali Yavuz, Manev ve Nabil gibi değerli oyuncularımız, sağlık durumu nedeniyle aramızda yoktu," dedi.

Başarı ve Teşekkür

Takımının son dönemdeki başarılı performansını değerlendiren Dalcı, "Savunma ve hücum opsiyonlarını doğru şekilde uygulayan oyuncularımıza sahada rastladığımızda çok mutlu oluyoruz. Bu hak edilmiş bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum," şeklinde konuştu.

Sakatlık Durumları

Kulüp doktoru Timur Ekiz, karşılaşma sırasında sakatlanan kaleci Deniz Eren Dönmezer hakkında bilgi verdi. Ekiz, "Deniz’i bilinç bulanıklığı ve tansiyonda hafif düşüklük nedeniyle ambulansla hastaneye sevk ettik. Tetkikler yapıldı ve güzel haberler bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

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