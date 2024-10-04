Adana Demirspor Taraftarlarından Yönetim Protestosu

Tredyol Süper Lig’in önemli takımlarından Adana Demirspor'un taraftarları, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetimini protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Taraftarlar Tesislere Yürüdü

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, kulüp tesislerine kadar yürüyerek tepkilerini gösterdi.

Ateş ve Tezahüratlarla Protesto

Taraftarlar, yürüyüş boyunca meşaleler yakıp Murat Sancak ve yönetim aleyhine tezahürat yaptı.

Açıklama Yapan Dernek Başkanı

Tesisin önünde grup adına açıklama yapan Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, Adana Demirspor'un son dönemlerde birçok olumsuzlukla mücadele ettiğini ifade etti. Zeybek, "Bizler kavga ve kaos değil, çözüm bekliyoruz. Adana Demirspor’un liyakatle yöneticiler tarafından yönetilmesini istiyoruz," dedi.

Çalışanların Maaş Sorunu

Taraftarların vefasını uzun bir süre gösterdiğini belirten Zeybek, kulüp çalışanlarının maaşlarını aylarca alamadığı bir ortamda çözüm sürecinin görünmediğini vurguladı. "Sürekli oyalanmaktan yorulduk." ifadesini kullanan Zeybek, olayların kişiselleştirilmesini istemediklerini belirtti.

Yönetim İçin Son Çağrı

Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Camiamızın bitkisel hayatta bekletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bir haykırıştır, fakat sürecin daha fazla sakinle geçmesini istemiyoruz. Sayın başkanı çağırıyoruz: ya bu meseleleri hallet ya da devret, sayın Sancak."

Açıklamanın ardından taraftar grubu dağıldı.

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetimi protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, kulüp tesislerine kadar yürüdü.

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetimi protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, kulüp tesislerine kadar yürüdü.

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetimi protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, kulüp tesislerine kadar yürüdü.

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetimi protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, kulüp tesislerine kadar yürüdü.

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarları, kulüp başkanı Murat Sancak ve yönetimi protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bir araya gelen mavi-lacivertli taraftarlar, kulüp tesislerine kadar yürüdü.