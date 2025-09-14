Akkuş Belediyespor: Play-off ve Avrupa Kupası Hedefiyle Yeni Sezon

Başantrenör Kerem Eryılmaz, Akkuş Belediyespor'un 25 Ekim'de başlayacak sezonda öncelikli hedefinin play-off olduğunu, başarılması halinde Avrupa kupalarına yöneleceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:15
Akkuş Belediyespor yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Efeler Ligi ekiplerinden Akkuş Belediyespor, başantrenör Kerem Eryılmaz yönetiminde yeni sezona sıkı hazırlanıyor. Kulüp, 25 Ekim'de başlayacak sezon öncesi hazırlık kampında kadroya dahil edilen 12 yeni transfer ile çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlıklar ve kadro

Başantrenör Kerem Eryılmaz, AA muhabirine verdiği demeçte yeni sezon hazırlıklarına iki hafta önce başladıklarını belirtti. Takımda toplam 14 oyuncu bulunduğunu, milli takımdaki bir yabancı oyuncunun yokluğunda şu anda 13 kişi ile hazırlandıklarını söyledi. Eryılmaz, fiziksel hazırlığın öncelikli olduğunu, belirli bir süre sonra taktik ve teknik çalışmalara ağırlık vereceklerini aktardı.

Eryılmaz, hazırlık sürecinin iyi geçtiğini ve Kübalı milli oyuncunun da katılımıyla tam kadro çalışmalara devam edeceklerini ifade etti. Transferlerle ilgili olarak ise, "Tecrübeli bir takım olduk. Eski sezonlara göre daha üst düzey oyuncular takıma kazandırdık." dedi.

Ligde hedefler ve takım profili

Takımın ruhu ve hedefleri hakkında konuşan Eryılmaz, "Mücadeleci bir takım kurduk. Bu oyuncuların kazanma arzusunu yeniden ortaya çıkarıp galibiyetler almak istiyoruz. Ona göre de hedeflerimizi belirledik." değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, ligin üst düzey ekiplerle dolu olduğunu vurgulayarak, "Çok güçlü, ligin üst sıralarında olan 3-4 takım var. Sonra bu takımların altına dizilmiş 7-8 takım birbirine denk. Adeta, gününde olmayanın kaybedeceği maçlar oynanacak. O yüzden lig izleyenler için çok eğlenceli, taraftarlar için ise stresli geçecek." diye konuştu.

Play-off ve Avrupa kupaları hedefi

Kadroyu play-off hedefiyle kurduklarını belirten Eryılmaz, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Takım olarak öncelikli hedefimiz play-off'a kalmak. İddiamızı gerçekleştirirsek takımın hedefi Avrupa kupalarını kovalamak olacak. Hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmeye çalışacağız. Tecrübeli takım kurmamızın amacı da buydu. Oyuncularımızın bizi hedeflerimize götüreceğine inanıyorum. Çünkü tecrübeli oyuncuların voleybolda etkisinin çok fazla olduğuna inanıyorum. Zor anlarda toparlanması ve kötü durumların içinden çıkabilmesi tecrübeye bağlı. İnşallah sonuna kadar hedeflerimizi kovalayacağız."

Ordu ekibinin deplasman avantajına da değinen Eryılmaz, "Ordu'yu zor deplasman haline getirmek istiyoruz. Sadece iki, üç maçta değil, her maçta bu şekilde olması bizim en büyük ümidimiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftar çağrısında bulunan Eryılmaz, "Taraftarlarımızdan tüm maçlarımızda bize destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

