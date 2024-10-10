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Alanyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:35
Alanyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Alanyaspor, Kasımpaşa Karşılaşmasına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü kendi sahasında Kasımpaşa ile gerçekleştirilecek olan maça yönelik hazırlıklara start verdi.

Antrenman Detayları

Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yoğun bir antrenman programı gerçekleştirdi. Çeşitli ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, top kapma egzersizlerinin yanı sıra dar alanda yapılan oyun çalışmalarıyla sona erdi.

Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde antrenmanlarına yarın devam edecek. Takımın formunu artırmak için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

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