Ali Koç: 'Üç sonuçlu seçim' — Fenerbahçe'de transfer, mali yapı ve stat planı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Seçim değerlendirmesi

"Üç sonuçlu bir seçim olur. Kafa kafaya gidebilir. Farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kararsız çok seçmen var. Her türlü..." diyen Koç, seçimin belirsizlik içerdiğini ancak kazanacaklarına inandığını söyledi.

Liste değişimi için son tarih 17'si olduğunu belirten Koç, "Ayın 17'sinden sonra yalnızca vefat durumunda değişiklik olabiliyor. Listeyi baştan aşağı değiştirmek ciddiyetsizlik olur ama 2-3 isim değişebilir." ifadelerini kullandı. Futbol AŞ'de esas değişimi yapacaklarını, Abdullah Kiğılı ve Hamdi Akın'ın görev alacağını açıkladı.

Diğer başkan adayları Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp için kulübün bütün tesislerinin ve kulüp televizyonunun açık olduğunu vurgulayan Koç, adil rekabet için imkan sağladıklarını ve beraber adaylık teklifi gelmesi halinde kabul edeceğini söyledi.

Transferler ve sezon planlaması

Koç, dün Anadolu Ajansı programına katıldığını anımsatarak, "Dün Anadolu Ajansına çıktım. Orada dilimiz döndüğünce yeni sezon planlamasını, hoca değişikliğinin neden gerektiğini anlatmaya çalıştım." dedi. Transfer sürecinde Devin ve ekibinin tespit ettiği, gelecek açısından ciddi ekonomik potansiyeli olan birkaç oyuncuyu alamadıklarını, bazı oyuncuların Premier Lig'e gittiğini belirtti.

Yeni sezonda transfer listesindeki oyuncuları kadrolarına kattıkları için memnun olduklarını söyleyen Koç, "Kış transferinde yapacağımız bir 8 numara transferimiz var. Transferde iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Transfere limit açmak için Yusuf Akçiçek'in satışına istemeyerek de olsa onay verdiklerinin altını çizdi.

Transfer döneminde geç kalındığı iddialarına yanıt veren Koç, birçok kulübün son dakika hamleleri yaptığını vurguladı. Başakşehir'in son gün 4 oyuncu aldığını, Beşiktaş'ın Jota'yı kadrosuna kattığını anımsatan Koç, "Bir tek Semedo konusunda acele ettik ama geldikten sonra her maçta 11'de sahaya çıktı." yorumunu yaptı. Skriniar örneğinde ise son güne bırakmanın dezavantajlarını dile getirdi.

Mali yapı ve destek eleştirisi

Kulübün mali yapısının istedikleri noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Koç, camiayı içeriden karıştırmaya çalışanlar olduğuna dikkat çekti. Mevcut federasyonun birçok konuda temizlik yapmaya çalıştığını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin bütün olması gerekiyor." dedi ve 3 Temmuz sürecine atıfta bulundu.

Koç mali tabloyla ilgili olarak, "Bankalar Birliğinden çıkmaya ramak kaldı." açıklamasında bulundu. Mali açıdan örnek vererek, 3 kupa kazanan basketbol takımının açığının 14-15 milyon avrodan 6 milyon avroya indirildiğini aktardı ve kulübün mali bağımsızlığı hedefinin gerçekçi bir süreç gerektirdiğini vurguladı.

Eski başkanlar ve rakip adaylara yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Biz hiçbir zaman destek görmedik" ifadesini kullandı; camiadaki bölünmüşlüğe karşı uyarılarda bulundu.

Stat projesi

Yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın, yapılacak stat projesiyle kapasitenin 65 bine çıkarılacağını, mevcut sahalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olduğunu ve projeler için izin beklediklerini anlattı. Akın, projelerin teslim edildiğini, sondaj çalışmalarına başlandığını ve izin sonrası ocak ayından itibaren üst yapı çalışmalarına geçilebileceğini söyledi.

Çalışmalar sırasında iç saha maçlarına etkisini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Akın, çatıyı yükseltme nedeniyle önümüzdeki sezonun ilk yarısında maç yapılamama ihtimali bulunduğunu, bunun için TFF ile anlaşma veya başka bir statta bir sezon oynama alternatiflerini değerlendirdiklerini aktardı. Projenin ocakta başlayıp diğer ocakta tamamlanabileceğini söyledi.