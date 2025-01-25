Altekma, Cizre Belediyespor'u Deplasmanda Yendi: 3-1

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan dolu 18. hafta mücadelesinde, Altekma, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucunda Altekma, Cizre temsilcisini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuç, Altekma'nın ligdeki performansını güçlendirirken, Cizre Belediyespor için zorlu bir yenilgi oldu.

Voleybolseverler, bu çekişmeli müsabakayı ilgiyle takip ederken, takımların gelecek haftalarda göstereceği performans merakla bekleniyor.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Altekma ile Cizre 100.Yıl stadında karşı karşıya geldi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Rams Global Cizre Belediyespor, Altekma ile Cizre 100.Yıl stadında karşı karşıya geldi.