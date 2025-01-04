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Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, 7 Ocak'ta Sivasspor ile oynayacağı kupa maçı için hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:31
Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 Ocak Salı günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman Detayları

Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalara odaklanıldığı belirtildi. Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise ısınma koşuları ve pas çalışmaları sonrasında minyatür kale maçı yaparak idmanı sürdürdükleri ifade edildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandığı kaydedildi.

Gelecek Antrenman

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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