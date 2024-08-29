Altekma Erkek Voleybol Takımı, Kenan Derince ile Yeni Anlaşma Sağladı

Altekma Erkek Voleybol Takımı'ndan Önemli Anlaşma

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden yeni takımlardan biri olan Altekma, genç ve yetenekli orta oyuncusu Kenan Derince ile önemli bir anlaşma gerçekleştirdi.

Kenan Derince ile 4 Yıllık Sözleşme

Altekma'nın resmi açıklamasında, "Genç oyuncumuz orta oyuncu Kenan Derince ile 4 yıllık sözleşme yeniledik. Sporcumuza başarılı bir sezon diliyoruz," ifadeleri yer aldı.

Bu anlaşma, Altekma'nın kadrosunu güçlendirme ve uzun dönem planları doğrultusundaki adımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Takım taraftarları, yeni sezon öncesinde bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor.