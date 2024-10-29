Anadolu Efes, Barcelona'ya Yenildi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Barcelona ile mücadele etti ve karşılaşmayı 88-97'lik skorla kaybetti.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, Punter'ın etkili oyunuyla ilk dakikalarda 10 sayılık (4-14) fark elde etti. Ancak Anadolu Efes, peş peşe gelen üç sayılık atışlarla karşılık vererek, Ercan Osmani'nin katkısıyla kısa sürede 7-0'lık bir seri yakaladı. 7. dakikada Bryant'ın üçlüğüyle Anadolu Efes, 19-17 öne geçmeyi başardı. İlk çeyrek 29-26 Barcelona'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Çeyrek Mücadelesi

İkinci çeyreğe iyi başlayan İspanyollar, farkı 6 sayıya (29-35) çıkararak üstünlüğünü korudu. Anadolu Efes, önemli anlarda skor bulmayı başardı ve Smits'in üç sayılık basketiyle 44-43 öne geçti. Ancak Barcelona, son anda bulduğu sayılarla soyunma odasına 55-51 önde girdi.

Üçüncü Periyot

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Barcelona, kısa sürede 10 sayılık (53-63) bir fark yakalmayı başardı. Anadolu Efes, kaçırdığı hücum avantajlarıyla son çeyreğe 10 sayı (66-76) geride girdi.

Son Periyot ve Sonuç

Son periyotta kontrollü bir oyun sergileyen İspanyol ekibi, Anadolu Efes'in farkı kapatmasına izin vermedi. Lacivert-beyazlı takımın hücum ve savunmada yaptığı hataları affetmeyen Barcelona, maçtan 97-88 galip ayrıldı.