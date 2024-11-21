Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol'a Yenildi: 84-93

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol'a Yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Paris Basketbol'a 93-84 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 5. yenilgisini yaşarken, Paris Basketbol ise 8. galibiyetini alarak önemli bir başarı elde etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmaya dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle etkili bir başlangıç yapan Paris Basketbol, 4. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 2-13. Ancak Anadolu Efes, altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla hızla toparlanarak 9. dakikada dengeyi sağladı ve çeyreği 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Thompson'un basket faulden kazandırdığı sayılarla 16. dakikada ilk kez öne geçti: 35-34. Fakat kalan bölümde iki takım da hızlı hücumlardan karşılıklı skor üreterek Paris Basketbol, soyunma odasına 43-39 üstün gitti.

Üçüncü periyotta, iki takım da dış atışlarla etkili olmaya çalıştı. Pota altından oldukça rahat sayılar bulan Paris Basketbol, 26. dakikada farkı 11'e kadar çıkardı: 47-58. Konuk ekip, son çeyreğe 66-58 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Anadolu Efes, Poirier ve Thompson'ın kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Paris Basketbol, kritik anlarda bulduğu basketlerle farkın 6 sayının altına inmesine izin vermedi. Son bölümde serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla Paris Basketbol, karşılaşmayı 93-84 galip tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.