Ankaralılar Atatürk Orman Çiftliği'nde EuroBasket 2025 Finalini Dev Ekrandan İzledi

Ankaralılar, Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan EuroBasket 2025 finalini izledi; A Milli Takım Almanya'ya 88-83 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:38
Ankaralılar Atatürk Orman Çiftliği'nde EuroBasket 2025 Finalini Dev Ekrandan İzledi

Ankaralılar Atatürk Orman Çiftliği'nde EuroBasket 2025 Finalini Dev Ekrandan İzledi

Başkentteki coşku ve destek dikkat çekti

Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekran önünde toplanan Ankaralılar, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan EuroBasket 2025 final maçını büyük bir heyecanla takip etti.

Parkı dolduran başkentliler, müsabaka sırasında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaydettiği her sayıda coşkuyla karşılık verdi. Kalabalık, maç boyunca zaman zaman sevinç nidaları ve alkışlarla milli takımı destekledi.

Tribün havasındaki izleyicilerin birçoğu milli takım forması giydi ve ellerindeki Türk bayraklarıyla takıma moral verdi.

Final maçında Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Takım, turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

