Arda Turan o ismin gözdesi oldu: Listeye kattı

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ARDA TURAN BU LİSTEDE

4 sene önce futbolu bırakan David Villa Atletico Madrid dönemi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Villa'nın Arda Turan ile ilgili verdiği cevaplar bütün sosyal medyanın gündemine oturdu.





David Villa Atletico Madrid takımındaki enlerini tek tek açıkladı. En iyi sağ ayak Koke, en iyi sol ayak Filipe Luis, en hızlı Diego Costa, en kuvvetli Gabi, en yetenekli Oliver Torres diyen Villa en zeki kişinin de Arda Turan olduğunu düşündüğünü söyledi.