Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. Hafta Sonuçları
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası tamamlandı. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç sonuçları şöyle:
Haftanın Maçları ve Sonuçları
Mihalıççık Belediyespor - Beşiktaş: 25-34
Giresunspor - Depsaj Enerji As: 20-21
İstanbul Gençlikspor - Güneysuspor: 39-30
Beykoz Belediyespor - Spor Toto: 32-34
Rize Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 21-43
Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor: 40-33