Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. Hafta Sonuçları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası tamamlandı. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç sonuçları şöyle:

Haftanın Maçları ve Sonuçları

Mihalıççık Belediyespor - Beşiktaş: 25-34

Giresunspor - Depsaj Enerji As: 20-21

İstanbul Gençlikspor - Güneysuspor: 39-30

Beykoz Belediyespor - Spor Toto: 32-34

Rize Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 21-43

Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor: 40-33