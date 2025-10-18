Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası Başlıyor — Türkiye 10 Sporcu ile Cakarta'da

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın Cakarta'da başlıyor

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Endonezya'nın başkenti Cakartada başlayacak.

Organizasyon ve kategoriler

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre şampiyonada kadınlarda yer, atlama masası, denge ve asimetrik paralel; erkeklerde ise yer, atlama masası, halka, barfiks, kulplu beygir ve paralel bar kategorilerinde madalya mücadeleleri düzenlenecek.

Türkiye'yi temsil edecek sporcular

Organizasyonda Türkiye'yi 10 milli cimnastikçi temsil edecek. Kadınlarda Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Ceren Biner; erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Emirhan Kartın ve Altan Doğan yarışacak.

Şampiyona, 25 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

