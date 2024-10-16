Atilla Güler Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Oldu

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Oryantiring Federasyonu, 6. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'da bulunan CPAnkara Otel'de gerçekleştirdi. Genel kurulda başkanlık için Atilla Güler ile Umut Davut Başoğlu yarıştı.

Başkanlık Seçimleri Sonucu

179 delegenin katılım gösterdiği seçimlerde, Atilla Güler 132 oy alarak federasyon başkanı seçilirken, Umut Davut Başoğlu ise 47 oyda kaldı.

Atilla Güler'den İlk Açıklama

Seçim sonuçlarının ardından bir konuşma yapan Atilla Güler, başkanlığı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Güler, "Alacağımız bayrağı daha da yukarı çıkaracak şekilde görevimizin kutsiyetini ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Bu bilinçle tüm paydaşlarımıza adalet ilkeleri çerçevesinde yaklaşacağız. Sevgi ve saygı temelli bir yönetim anlayışı ile tüm paydaşlarımızın eğitim seviyelerini yükseltmek ve teknolojik eğitim malzemelerinin kullanımını yaygınlaştırmak için çalışacağız," ifadelerini kullandı.

Yeni Yönetim Kurulu

Atilla Güler'in yönetim kurulu asil üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Mehmet Fatih Çiçekli, Erkan Ömeroğlu, Engin Uzun, Sabire Meltem Banko, Nuri Dağdelen, Serhan Erdoğan Yılmaz, Fatih Dizdar, Nazmi Tutal, Emirhan Külahsız ve Kübra Acar.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, CPAnkara Otel'de gerçekleştirildi. 179 delegenin oy kullandığı genel kurulda 132 oy alan Atilla Güler, başkan oldu. Güler, burada konuşma yaptı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, CPAnkara Otel'de gerçekleştirildi. 179 delegenin oy kullandığı genel kurulda 132 oy alan Atilla Güler, başkan oldu. Güler, burada konuşma yaptı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, CPAnkara Otel'de gerçekleştirildi. 179 delegenin oy kullandığı genel kurulda 132 oy alan Atilla Güler, başkan oldu. Güler, burada konuşma yaptı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, CPAnkara Otel'de gerçekleştirildi. 179 delegenin oy kullandığı genel kurulda 132 oy alan Atilla Güler, başkan oldu. Güler, burada konuşma yaptı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, CPAnkara Otel'de gerçekleştirildi. 179 delegenin oy kullandığı genel kurulda 132 oy alan Atilla Güler, başkan oldu. Güler, burada konuşma yaptı.