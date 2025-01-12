Avustralya Açık 2024: Sabalenka ve Zverev İkinci Tura Yükseldi

Avustralya Açık 2024 Başlıyor

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka ve Alman Alexander Zverev, ikinci tura yükseldi. Melbourne kentinde gerçekleştirilen turnuvada ilk gün maçları geride kaldı.

Sabalenka İddialı Başladı

Tek kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası olan Sabalenka, 2017 ABD Açık şampiyonu Sloane Stephens karşısında oldukça etkili bir performans göstererek 6-3 ve 6-2'lik setlerle galip geldi.

Bunun dışında, Paula Badosa (11 numaralı seribaşı), Çinli Xinyu Wang'ı 6-3 ve 7-6'lık setlerle mağlup ederek ikinci tura kalmayı başardı. Türk milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralyalı Talia Gibson'ı eleyebilirse Badosa'nın rakibi olacak.

Kanadalı Leylah Fernandez (30), Ukraynalı Yuliia Starodubtseva'yı 7-5, 6-4; İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ise Türk asıllı Büyük Britanyalı tenisçi Sonay Kartal'ı 6-1 ve 7-5 setlerle mağlup etti.

Zverev İkinci Tura Adını Yazdırdı

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alexander Zverev, ilk grand slam zaferini hedefliyor. Fransız Lucas Pouille karşısında oynadığı maçta 6-4'lük setlerle 3-0 galip gelerek ikinci tura yükseldi.

Erkeklerde Ugo Humbert (14), İtalyan Matteo Gigante'yi 3-0 (7-6, 7-5, 6-4), Çek Jiri Lehecka (24) ise Avustralyalı Li Tu'yu 3-1 (6-1, 3-6, 6-3, 7-6) yenerek turnuvada ilerlemeye devam etti.