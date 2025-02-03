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Ayrık Omurga Hastalığıyla Savaşan Yusuf Efe, Milli Takımda

Ordu'da yüzme ile hayata tutunan 15 yaşındaki Yusuf Efe Gündüz, milli takıma seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:54
Ayrık Omurga Hastalığıyla Savaşan Yusuf Efe, Milli Takımda

Yusuf Efe Gündüz'ün Milli Takım Başarısı

15 yaşındaki Yusuf Efe Gündüz, Ordu'da doktor tavsiyesi üzerine tedavi amacıyla başladığı yüzme sporu sayesinde büyük başarılara imza attı. Ayrık omurga hastalığı (spina bifida) ile mücadele eden genç sporcu, milli takıma seçilerek tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösterdi.

Yüzme Seçmeleri ve Elde Edilen Başarılar

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde büyük bir başarı elde eden Yusuf Efe, 44 kulüpten 106 sporcunun katıldığı bu prestijli yarışmada dikkat çekti.

Yusuf Efe, 5 farklı stilde yarışarak 5 altın madalya kazanmayı başardı. 100 metre sırtüstü, 400 metre serbest, 200 metre karışık, 100 metre kelebek ve 100 metre serbest stilinde birincilik elde eden Gündüz, bu başarısı ile milli takıma girme hakkını kazandı.

Yusuf Efe Gündüz, bu başarı ile hem kendi azmini hem de sportmen ruhunu ortaya koyarak genç sporculara örnek oldu.

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