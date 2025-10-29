Ayşen Taşkın'ın Hedefi: Riyad 2025'ten Altın Madalya

Milli boksör yılın kapanış organizasyonunda kürsünün en üstünü hedefliyor

İLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Ayşen Taşkın, büyükler kategorisinde yılın son organizasyonu olan Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Boksa 13 yaşında başlayan Ayşen, geride bıraktığı 15 yılda kariyerine 4 Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası turnuvalarda dereceler sığdırdı.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, Suudi Arabistan'da kasım ayında düzenlenecek Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları için yoğun bir kamp süreci geçiriyor. Hedefi, 2025 yılını şampiyonlukla tamamlamak.

54 kiloda ringe çıktığını söyleyen Taşkın, spora 2017-2021 yılları arasında yaşadığı sakatlık ve üniversite eğitimi nedeniyle ara verdiğini, daha sonra kariyerine devam ettiğini belirtti. 28 yaşındaki boksör, bu sezonun yoğun geçtiğini ve beş organizasyona katıldıklarını anlattı.

Taşkın, çalışmalarını anlatırken şunları söyledi: "Bu yıl 5 organizasyona katıldık. Kampların, maçların yoğun geçtiği, dinlenmelerimizin çok az olduğu bir yıl oldu. Bu yılın başında Dünya Şampiyonası'na katıldım ve beşinci oldum. Daha sonra Polonya ve Kazakistan'da 'World Cup'lar vardı. Güzel geçti, verimli oldu, tecrübe kazandık. Aslında bu yılın son turnuvası ve yılı güzel kapatmak istiyoruz. Yoğun bir tempoda ilerliyoruz. İnanıyorum bu şampiyonada hepimiz altın madalyalar alıp geleceğiz."

Riyad 2025'ten altın madalyayla dönme isteğini vurgulayan Ayşen, bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Türk kadın boksundaki ivmeye dikkat çeken Taşkın, bu yükselişte Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman'ın öncülük ettiğini belirtti.

Sporculuğun yanında antrenörlük de yapan Ayşen, "Kız çocuklarından çok gelen oluyor. Gelenler Sürmeneli ve Çakıroğlu gibi olmak istiyor. Bu süreçte güzel rol model oldular. Bir artış söz konusu. İlerleyen yıllarda güzel bir yere varacağına inanıyorum. Altyapıdan gelenler de çok iyi, hepsi çok güzel başarılar elde ediyor. Umarım ülke olarak daha ileri taşıyacağız." dedi.

