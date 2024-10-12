Bahçelievler Belediyespor, Keçiören Belediyesi'ni Kolay Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. Haftanın Sonuçları

Voleybolseverlerin merakla beklediği Vodafone Sultanlar Ligi, bu hafta Bahçelievler Belediyespor ve Keçiören Belediyesi Sigorta Shop takımları arasında oynanan karşılaşmayla devam etti.

Bahçelievler Belediyespor'un Hakimiyeti

Bahçelievler Belediyespor, ev sahipliği yaptığı bu mücadelede güçlü bir performans sergileyerek, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Bahçelievler ekibi, ligdeki pozisyonunu güçlendirdi.

Maçın Detayları

Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Bahçelievler, rakibine hiç şans tanımadı. Keçiören Belediyesi ise bu karşılaşmayı unutarak, bir sonraki maça odaklanmak durumunda kalacak.