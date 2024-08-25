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Bakan Bak, Milli Paralimpik Sporcuları Paris'e Uğurladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları İstanbul Havalimanı'nda uğurladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 13:51
Bakan Bak, Milli Paralimpik Sporcuları Paris'e Uğurladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Sporcuları Paris'e Uğurladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak milli sporcuları İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen bir törenle uğurladı. Bu törende, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve sporcuların aileleri de yer aldı.

Bakan Bak’ın Mesajı

Bakan Bak, sporcular için yaptığı konuşmada, "Hepinizin heyecanını gözlerinizde görüyorum. Önemli bir organizasyona katılmak için ülkemizi temsil ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. O, sporun içinden gelmiş biri olarak Türk sporuna büyük değer katıyor," dedi.

Bakan, konuşmasına devam ederek, Team Türkiye'de yer almanın büyük bir onur olduğunu vurguladı ve sporculara başarılar diledi. "Paris’ten madalyalarla dönüp bu milleti gururlandıracaksınız. Bayrağımızı göndere çekecek ve İstiklal Marşımızı söyleteceksiniz," diye ekledi.

Murat Aksu’dan Önemli Açıklamalar

Bakan Bak'ın ardından, Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye'nin paralimpikteki gelişimini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Türk spor tarihinin dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. 20 yılda önemli bir ilerleme kaydettik." Aksu, olimpiyatlarda katılacak sporcu sayısının arttığını belirtti ve "Hedefimiz, Tokyo'daki 15 madalyayı geçmek," diyerek sporculara destek çağrısında bulundu.

Tören Sonrası

Konuşmaların ardından Bakan Bak, Vali Gül ve Aksu, milli kafileyi Paris'e götürecek uçağın önünde fotoğraf çekildi ve sporculara veda etti. Uğurlama töreni, spor camiasının katılımıyla duygusal anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Bakan Bak, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Bakan Bak, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Bakan Bak, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Bakan Bak, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Bakan Bak, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Bakan Bak, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları Fransa'ya uğurladı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Bakan Bak, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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