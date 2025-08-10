Bakan Bak, Sakarya'da Spor Yatırımlarını Tanıttı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen "Spor Yatırımları Tanıtım ve Temel Atma Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, Türkiye'nin modern spor tesisleriyle uluslararası standartlara ulaştığını belirterek, "Türkiye hızla spor ülkesi olma yolunda ilerliyor." dedi.

Yeni Spor Tesisleri Müjdesi

Bakan Bak, Arifiye’de yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezinin temellerinin atılacağını duyurdu. Ayrıca, 4 ilçede spor salonları ve futbol-basketbol sahalarının inşa edileceği bilgisini vererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spor alanındaki desteklerinin bu gelişmelere katkı sağladığını ifade etti.

Gençlere Yönelik Spor ve Bağımlılıkla Mücadele Mesajı

Bakan Bak, özellikle gençleri bağımlılıkla mücadele konusunda desteklemenin önemine vurgu yaparak, ailelere çocuklarını spor tesislerine yönlendirmeleri çağrısında bulundu. "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle bugüne kadar 12 milyon kişiye yüzme öğrettiklerini ifade eden Bak, gençlerin güvenli bir ortamda spor yapmalarının altını çizdi.

Harekette Sağlık

Obezite sorununa dikkat çeken Bak, Türkiye'de obezite oranının yüzde 65’in üzerinde olduğunu belirtti. Herkesin günde en az 5 bin adım atmasının gerektiğini vurgulayan Bakan Bak, hareketli bir toplumun sağlık sorunlarıyla daha az karşılaşacağını ifade etti.

Orman Yangınları ve Çevre Bilinci

Bakan Bak, Sakarya'daki orman yangınları ile mücadele edenlere teşekkür ederek çevre bilincinin önemine değindi. "Ormanlarımızı korumalıyız, pikniklerde ateş yakmamalıyız," şeklinde konuştu.

Yeni Kano ve Kürek Tesisleri

Mollaköy Mahallesi’nde Türkiye’nin en önemli kano ve kürek tesislerinden birinin yapımına başlanacağını duyuran Bak, "Kamulaştırma süreci başlayacak ve çocuklarımız burada spor yapacak." diyerek yerel halkın desteğinin önemine dikkat çekti.

Programda Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da katıldı. Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın yaptığı duanın ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

