Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Finalspor'u Deplasmanda Mağlup Etti!

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Finalspor İle Karşılaştı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. haftanın ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Finalspor'u 93-87 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.
Mücadele Detayları
Maç, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 24-20, ilk yarıyı ise 50-45 önde tamamlayarak öne geçti. Üçüncü periyotta 67-60'lık üstünlükle son final periyoduna geçtiler.
Sonuç: 93-87
Son anlarda da üstünlüğünü koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, mücadeleyi 93-87 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki sıralamadaki yerini güçlendirdi.