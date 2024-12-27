DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,68 0,22%
ALTIN
2.960,31 0,58%
BITCOIN
3.312.604,42 1,49%

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Finalspor'u Deplasmanda Mağlup Etti!

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta maçında Finalspor'u 93-87 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:50
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Finalspor'u Deplasmanda Mağlup Etti!

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Finalspor İle Karşılaştı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. haftanın ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Finalspor'u 93-87 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Mücadele Detayları

Maç, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 24-20, ilk yarıyı ise 50-45 önde tamamlayarak öne geçti. Üçüncü periyotta 67-60'lık üstünlükle son final periyoduna geçtiler.

Sonuç: 93-87

Son anlarda da üstünlüğünü koruyan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, mücadeleyi 93-87 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki sıralamadaki yerini güçlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Terim, Al-Shabab ile Doha'da: Suudi Arabistan Pro Lig'i Övdü
2
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Finalspor'u Deplasmanda Mağlup Etti!
3
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Türkiye Kupası'nda Güneysu'yu Geçti
4
Ekim 2024'te Sporda Öne Çıkan Gelişmeler
5
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlandı
6
Nesine 2. Lig'de İlk Yarının Sonuçları ve Puan Durumları
7
Amputenin 'Arda Güler'i Kerem Demez, Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Mücadele Ediyor

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi