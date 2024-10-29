Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nın 2. Günü Heyecanla Başladı

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası 2. Gün Mücadelesi

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda ikinci gün faaliyetleri başladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği işbirliği ile düzenlenen bu önemli organizasyon, Tayakadın köyünde büyük ve genç erkekler kategorilerinin startıyla devam ediyor.

Startı Alan İsimler

Şampiyonanın startını, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu vererek, yarışların coşkusunu katladı. Bu yılki şampiyona, büyük kadınlar, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve yıldız erkekler kategorilerindeki yarışlarla sürecek.

Tüm bisiklet severler için heyecan dolu anların yaşandığı bu organizasyonda sporcular, kıyasıya mücadele ederek madalya için pedal çeviriyorlar.

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 2. gün mücadelesinde pedallara basıldı.

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 2. gün mücadelesinde pedallara basıldı.