Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor — Gürsel: "Önemli olan 3 puandı"

Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor — Mustafa Gürsel: "Önemli olan 3 puandı"

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürsel, genç bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti. Oyuncularının konsantrasyonunun iyi seviyede olduğunun altını çizen Gürsel, şunları kaydetti:

"Kimle oynarsak oynayalım, saygı gösteriyoruz ve hep aynı konsantrasyonda olmamız lazım. Oyunu ciddiye alıp, kendi oyunumuzu hep geliştirmeye çalışıp, kendi futbol kültürümüzü sahaya yansıtmayı başardık. Güzel bir galibiyet oldu. Önemli olan 3 puandı ve lige güzel bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah bu bir başlangıç olur, bundan sonra 3 puanlar daim olur. Onun için çok çalışmamız lazım. Bu uzun lig maratonunda daha önümüzde çok uzun yollar var. Bu da çok çalışarak inşallah olur. Kalitemizi yukarı çekerek ve oyuncularımızı en kısa sürede kendi performanslarının en üstüne çıkararak, güzel galibiyetler almak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor teknik direktörü Koray Palaz ise oyuncularının sahadaki performansına ve genç oyuncuların durumuna değindi. Palaz, "hayatın gerçeklerini de bilmeleri gerektiğini" belirtti ve maçta pozisyonlarının neredeyse "yok" denecek kadar az olduğunu vurguladı.

Palaz'ın değerlendirmesi şöyle:

"Ben bu çocuklarla gurur duyuyorum. Türkiye bu çocukları konuşacak ileride bir maçta. Bugün ne dediysem arkasındayım. Statta daha henüz geçen hafta 16 yaşına giren bir oyuncumuz vardı, yine sonradan ilk defa forma şansı bulan bir oyuncumuz vardı. Bugün tabi ki 4-0 skoru kimseye kolay kolay anlatamazsınız. Günün sonunda maç 4-0 bitiyor ama bu futbol kamuoyunun baktığıyla bizim baktığımız yer bazen birbirleri ile orantılı olmayabilir. Bandırmaspor'u tebrik ederim. Bandırmaspor'un da yolu açık olsun geçen sene zaten şampiyonluğun eşiğinden döndüler, ondan önceki senelerde play-off takımı yaptılar. Biz önümüze bakacağız. Önümüze bakarken de nerelerde nasıl eksik kalmışız, neyimiz eksik bunların üzerine giderek daha çok işin doğru tarafında kalarak sonuna kadar mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz"