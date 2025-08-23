DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.701.925,91 1,5%

Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor — Gürsel: "Önemli olan 3 puandı"

Trendyol 1. Lig 3. haftasında Bandırmaspor, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Teknik direktörler Mustafa Gürsel ve Koray Palaz maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:51
Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor — Gürsel: "Önemli olan 3 puandı"

Bandırmaspor 4-0 Adana Demirspor — Mustafa Gürsel: "Önemli olan 3 puandı"

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürsel, genç bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti. Oyuncularının konsantrasyonunun iyi seviyede olduğunun altını çizen Gürsel, şunları kaydetti:

"Kimle oynarsak oynayalım, saygı gösteriyoruz ve hep aynı konsantrasyonda olmamız lazım. Oyunu ciddiye alıp, kendi oyunumuzu hep geliştirmeye çalışıp, kendi futbol kültürümüzü sahaya yansıtmayı başardık. Güzel bir galibiyet oldu. Önemli olan 3 puandı ve lige güzel bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah bu bir başlangıç olur, bundan sonra 3 puanlar daim olur. Onun için çok çalışmamız lazım. Bu uzun lig maratonunda daha önümüzde çok uzun yollar var. Bu da çok çalışarak inşallah olur. Kalitemizi yukarı çekerek ve oyuncularımızı en kısa sürede kendi performanslarının en üstüne çıkararak, güzel galibiyetler almak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor teknik direktörü Koray Palaz ise oyuncularının sahadaki performansına ve genç oyuncuların durumuna değindi. Palaz, "hayatın gerçeklerini de bilmeleri gerektiğini" belirtti ve maçta pozisyonlarının neredeyse "yok" denecek kadar az olduğunu vurguladı.

Palaz'ın değerlendirmesi şöyle:

"Ben bu çocuklarla gurur duyuyorum. Türkiye bu çocukları konuşacak ileride bir maçta. Bugün ne dediysem arkasındayım. Statta daha henüz geçen hafta 16 yaşına giren bir oyuncumuz vardı, yine sonradan ilk defa forma şansı bulan bir oyuncumuz vardı. Bugün tabi ki 4-0 skoru kimseye kolay kolay anlatamazsınız. Günün sonunda maç 4-0 bitiyor ama bu futbol kamuoyunun baktığıyla bizim baktığımız yer bazen birbirleri ile orantılı olmayabilir. Bandırmaspor'u tebrik ederim. Bandırmaspor'un da yolu açık olsun geçen sene zaten şampiyonluğun eşiğinden döndüler, ondan önceki senelerde play-off takımı yaptılar. Biz önümüze bakacağız. Önümüze bakarken de nerelerde nasıl eksik kalmışız, neyimiz eksik bunların üzerine giderek daha çok işin doğru tarafında kalarak sonuna kadar mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz"

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Iğdır FK, 10 Yeni Futbolcu ile Kadrosunu Güçlendirdi
2
Osimhen, Kayseri'de 'Neslihan Teyze' ile buluştu
3
Nilüfer Belediyespor 42-24 ile Finale Çıktı — Hentbol Süper Kupa'da Rakip Beşiktaş
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 1-1 Gençlerbirliği (İlk Yarı)
5
Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor — Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı
6
Olimpiakos, Yusuf Yazıcı'nın Son Dakika Golüyle Asteras Tripolis'i 2-0 Yendi
7
Türkiye 96-85 Karadağ — Alperen Şengün 26 Sayıyla Öne Çıktı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı