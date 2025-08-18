DOLAR
Başakşehir 1-1 Kayserispor: Gisdol 'Kesinlikle bu sonucu hak ettik'

Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Markus Gisdol, alınan 1 puandan memnun olduklarını ve yeni bir takım kurma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:32
Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Kayserispor deplasmanda bir puanla döndü

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından elde ettikleri puandan memnuniyetini dile getirdi. Maç sonucu 1-1 olarak kayıtlara geçti.

Gisdol ilk açıklamasında, "Kesinlikle bu sonucu hak ettik. Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz" dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından Alman teknik adam daha geniş bir değerlendirme yaptı. Gisdol, maça ilişkin şunları söyledi: "Başakşehir, buraya kadar dört Avrupa kupası maçı oynadı. Dolayısıyla belli bir ritim sahibi olduklarını söyleyebilirim. Karşımıza daha hazır geldiler. En önemlisi oyunu kontrol ederek, doğru bir şekilde organize olup takım düzenini kurmamız gerekti. İki takım da çok fazla gol fırsatı yakalayamadı. Kesinlikle bu sonucu hak ettik. Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz."

Gisdol, Kayserispor'a geliş sürecine değinirken, Sportif Direktör Muhammed Türkmen'in kendisini Kayseri'ye gelirken ikna ettiğini belirtti ve kulüpteki hedefleri şu sözlerle özetledi: "Buradaki amacımız yeni bir takım kurmaktı. Adım adım bir üst seviyeye çıkmak amacımız. Biliyoruz ki şu an hedefin ilk adımındayız. Tabii ki bunu geliştirmemiz için zamana ihtiyaç var. Transferler de yaptık ve ilk adımı attık."

Gisdol'un ifadeleri, Kayserispor'un uzun vadeli planlarına vurgu yaparken, Teknik Direktör'ün alınan puana ve takımın gelişim sürecine dair memnuniyetini ortaya koydu.

