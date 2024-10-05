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Başakşehir-Kayserispor Karşılaşmasından Detaylar

RAMS Başakşehir, Kayserispor karşısında kadrosunda önemli değişikliklere gitti ve 2 oyuncusunu kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:05
Başakşehir-Kayserispor Karşılaşmasından Detaylar

Başakşehir-Kayserispor Maçından Önemli Notlar

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, evinde Bellona Kayserispor ile karşılaştı. Teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları Sivasspor maçından sonra kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Yapılan Kadro Değişiklikleri

Atan, Onur Ergün, Ba, Crespo, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine; Hamza Güreler, Lima, Berkay Özcan, Pelkas ve Davidson'u ilk 11'de sahaya sürdü. İlk 11'de görev alan oyuncular şöyle sıralandı:

  • Muhammed Şengezer
  • Kemen
  • Hamza Güreler
  • Opoku
  • Lima
  • Berat Özdemir
  • Berkay Özcan
  • Deniz Türüç
  • Pelkas
  • Davidson
  • Piatek

Başakşehir'deki Sakatlıklar

Bu önemli karşılaşmada Başakşehir kulübü, sakatlıkları bulunan iki oyuncusunu kaybetti. Ömer Ali Şahiner ve Leo Duarte sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

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