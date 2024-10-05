Başakşehir-Kayserispor Karşılaşmasından Detaylar

Başakşehir-Kayserispor Maçından Önemli Notlar
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, evinde Bellona Kayserispor ile karşılaştı. Teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları Sivasspor maçından sonra kadrosunda 5 değişiklik yaptı.
Yapılan Kadro Değişiklikleri
Atan, Onur Ergün, Ba, Crespo, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine; Hamza Güreler, Lima, Berkay Özcan, Pelkas ve Davidson'u ilk 11'de sahaya sürdü. İlk 11'de görev alan oyuncular şöyle sıralandı:
- Muhammed Şengezer
- Kemen
- Hamza Güreler
- Opoku
- Lima
- Berat Özdemir
- Berkay Özcan
- Deniz Türüç
- Pelkas
- Davidson
- Piatek
Başakşehir'deki Sakatlıklar
Bu önemli karşılaşmada Başakşehir kulübü, sakatlıkları bulunan iki oyuncusunu kaybetti. Ömer Ali Şahiner ve Leo Duarte sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.