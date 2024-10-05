Başakşehir-Kayserispor Karşılaşmasından Detaylar

Başakşehir-Kayserispor Maçından Önemli Notlar

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, evinde Bellona Kayserispor ile karşılaştı. Teknik direktör Çağdaş Atan, son oynadıkları Sivasspor maçından sonra kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Yapılan Kadro Değişiklikleri

Atan, Onur Ergün, Ba, Crespo, Figueiredo ve Serdar Gürler'in yerine; Hamza Güreler, Lima, Berkay Özcan, Pelkas ve Davidson'u ilk 11'de sahaya sürdü. İlk 11'de görev alan oyuncular şöyle sıralandı:

Muhammed Şengezer

Kemen

Hamza Güreler

Opoku

Lima

Berat Özdemir

Berkay Özcan

Deniz Türüç

Pelkas

Davidson

Piatek

Başakşehir'deki Sakatlıklar

Bu önemli karşılaşmada Başakşehir kulübü, sakatlıkları bulunan iki oyuncusunu kaybetti. Ömer Ali Şahiner ve Leo Duarte sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.