Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacak

Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile Play-Off Maçına Çıkıyor
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibiyle oynayacağı play-off turu ilk maçına hazırlanıyor. Maç, Tallaght Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
Maç Detayları
Hakem: Mohammed Al-Emara (Finlandiya)
Hakem Yardımcıları: Turkka Valjakka, Juuso Mantere
Takım Kadroları
St. Patrick's Athletic Kadrosu:
- Anang
- Sjöberg
- Grivosti
- Redmond
- Breslin
- Lennon
- Palmer
- Forrester
- Elbouzedi
- Mulraney
- Melia
RAMS Başakşehir Kadrosu:
- Muhammed Şengezer
- Duarte
- Hamza Güreler
- Opoku
- Ömer Ali Şahiner
- Onur Ergün
- Berkay Özcan
- Pelkas
- Deniz Türüç
- Davidson
- Piatek
Başakşehir, bu zorlu karşılaşmadan galip gelen taraf olarak ayrılmayı hedefliyor.