Başakşehir, Trabzonspor Deplasmanında İddialı

Başakşehir, Trabzonspor ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Papara Park'ta gerçekleşecek ve saat 16.00'da başlayacak. Maçı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Takım Performansları

RAMS Başakşehir, ligde geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek, toplamda 14 puanla haftayı 5. sırada kapatıyor. Diğer yandan, Trabzonspor ise ligdeki 7 maçında 1 galibiyet ve 6 beraberlik ile 9 puan toplayarak 10. sırada bulunuyor.

Sakatlık Durumu

Başakşehir'de, sakatlıkları nedeniyle Leo Duarte ve Ömer Ali Şahiner'in durumu maç günü belli olacak. İki oyuncunun son durumu tedavi süreçlerine bağlı olarak belirlenecek.