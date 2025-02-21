Basketbol Haftası: ING Kadınlar ve Türkiye Basketbol Ligi Programı

Bu hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:06
Basketbol Haftası: ING Kadınlar ve Türkiye Basketbol Ligi Programı

Basketbol Haftası Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verildiği bu dönemde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 23 ve 26. hafta maçları gerçekleşecek. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, liglerde bu haftanın programı aşağıda yer almaktadır.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:
15.00 Emlak Konut-Bodrum Basketbol (Başakşehir)

Yarın:
16.00 Nesibe Aydın-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)
16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

23 Şubat Pazar:
14.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Fibabanka)
16.00 Danilos Pizza-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:
18.00 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)

Yarın:
13.00 İstanbul Ankaspor-Trabzonspor (Ahmet Cömert)
13.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Pizzabulls Co Basket-Haremspor (Küçükçekmece Halkalı)
18.00 Çayırova Belediyesi-Çağdaş Bodrumspor (Çayırova)

23 Şubat Pazar:
15.00 Esenler Erokspor-Kapaklıspor (Ahmet Cömert)
17.00 Bandırma Bordo Basketbol-Finalspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

25 Şubat Salı:
17.30 Carpartner TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Gölbaşı)

26 Şubat Çarşamba:
13.30 iLab Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (BJK Fibabanka)

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