Bayern Münih'in yıldızı valizini topladı, yeni takımına gidiyor

FC Bayern Münih, takımın önemli yıldızlarından birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Alman devlerinin yıldızlarından Alphonso Davies, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

"Davies'in sözleşmenin bitmesine 1 yıl kaldı"

2019 yılının Ocak ayında Vancouver'dan transfer olduktan sonra FC Bayern Münih'te yıldız olan Alphonso Davies'in sözleşmesinin Haziran 2025'te sona ereceğşi öğrenildi. Bu sezon sonunda sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 23 yaşındaki yıldız oyuncunun, 2024 yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı planladığı öğrenildi. Bayern Münih'in, bir sezon sonra transfer olmadan takımdan ayrılabilecek Kanadalı yıldızın önüne geçmesi zor görünüyor.





"Alaba'dan sonra sıra onda.."

Bayern Münih, Alphonso Davies öncesinde önce sol bek, ardından stoper olarak görev yapan yıldızı David Alaba'yı, sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2021 yılının yazında Real Madrid'e kaptırdı. İspanyol devleri şu sıralar Alphonso Davies'i kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor ancak Alphonso Davies'in transferi devam eden çalışmaların bir parçası olarak tamamlandı. Relevo'nda yer alan haberde Real Madrid'in, Alphonso Davies ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Genel bir anlaşma sağlandığında Kanadalı yıldızın yapması gereken tek şey, FC Bayern Münih'ten transferinin onaylanması olacak. İspanyol devleri, sözleşmesi bir yıl içinde sona erecek olan Alphonso Davies için Bayern'in belirlediği transfer ücretini bekliyor.