Beşiktaş'a can suyu olacak: Sonunda geri döndü

Süper Lig 26. haftanında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarının olduğu görülürken Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Teknik Direktörü Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak tamamlandı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile mücadele edilirken Arthur Masuaku da uzun zaman sonra takımla beraber idmana çıktığı görüldü. Beşiktaş yarınki antrenmanını ise Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşirken siyah beyazlı takım en son 2022 yılında Trabzonspor maçı öncesi taraftarının önünde stadyumda antrenman gerçekleşti.
Süper Lig 26. haftanında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarının olduğu görülürken Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Teknik Direktörü Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak tamamlandı.
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